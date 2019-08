Carice van Houten en Halina Reijn in Nederlandse dramaserie

Red Light is de titel van een nieuwe dramaserie waarin Carice van Houten en Halina Reijn volgend jaar te zien zullen zijn. BNNVara meldt dat het een serie is over ‘drie vrouwen die zichzelf verliezen en elkaar vinden in de wereld van prostitutie en mensenhandel’. En dat er een mysterieuze vermissing in centraal staat. Het betreft een coproductie met de Vlaamse zender VTM. De opnames vinden deels in Antwerpen plaats en gaan deze week van start.



Naast Van Houten en Reijn speelt de populaire Belgische Maaike Neuville een rol in de serie. Van Houten en Reijn namen voor Red Light niet alleen het initiatief, maar ze zijn als creatieve producenten ook nauw betrokken bij de totstandkoming.



‘Het is onze missie om met Man Up belangwekkende verhalen te vertellen vanuit een vrouwelijk perspectief’, laten Van Houten en Reijn in een statement over hun productiebedrijf weten. ‘Red Light is een verhaal met enorme urgentie, over vrouwen, seksualiteit en macht. We zijn erg trots dat na lange voorbereiding de opnames nu gaan beginnen. We geloven dat dit een zeer wervelende, actuele serie wordt.’



Man Up is ook verantwoordelijk voor de film Instinct, het regiedebuut van Halina Reijn dat op 12 augustus zijn wereldpremière beleeft op het gerenommeerde festival van Locarno. Carice van Houten speelt in deze thriller de hoofdrol, samen met Marwan Kenzari. Het is tevens de opening van het Nederlands Filmfestival waarna de productie op 3 oktober te zien is in de Nederlandse bioscopen.



In de serie Red Light delen Van Houten en Reijn ook het scherm. De laatste keer dat dit gebeurde, was in Zwartboek van Paul Verhoeven uit 2006. De regie van de nieuwe tv-reeks, te zien in 2020 op NPO 1, is in handen van de Vlamingen Wouter Bouvijn en Anke Blondé.