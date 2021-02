Carice van Houten reageert na kritiek op ‘verbouwd’ gezicht: ‘Ongelofelijk’

Ruim 1 miljoen mensen zagen gisteravond hoe Carice in de RTL 4-talkshow vertelde over de nieuwe serie Red Light, die ze samen maakte met haar goede vriendin Halina Reijn. Op Twitter, waar het praatprogramma al snel trending topic was, ging het ondertussen vooral over haar uiterlijk.

Meerdere kijkers speculeerden over uit de hand gelopen cosmetische ingrepen en zeiden het jammer te vinden dat Carice volgens hen nauwelijks meer op zichzelf lijkt. Van Houten, normaal gesproken nauwelijks actief op het sociale medium, kreeg dankzij mentions enkele reacties mee en besloot vanochtend te reageren op de nare berichten.

‘Niks naturels aan’

Bijvoorbeeld op iemand die schreef dat ze Carice een slechte actrice vindt vanwege haar expressieloze gezicht. ‘Haha’, reageerde Carice kort. Vervolgens stuurde ze de gekkebekkenfoto naar iemand die had geschreven dat er ‘niks naturels meer’ aan de actrice is.

‘Is dit het gezicht van iemand die ‘verbouwd’ is?’, grapte Carice. ‘Kijk maar naar de serie, dan kun je het misschien allemaal beoordelen.’

Het ging trouwens niet alleen over haar gezicht, een enkeling hekelde ook haar vermeende ongeïnteresseerde houding bij de talkshow. ‘De armoede van zo’n bericht’, verzuchtte Van Houten.

Naast de kritiek kreeg Carice ook lof, bijvoorbeeld van iemand die de negativiteit weet aan jaloezie en die eigenschap een ‘lelijk monster’ noemde. ‘Ongelooflijk’, reageerde Carice daarop. ‘Mensen moesten eens weten.’

Spierwit gebit

Het was overigens niet de eerste keer dat het uiterlijk van Carice de tongen losmaakte op sociale media. In 2015 ging het na een optreden in De wereld draait door nog over haar gebit, dat ineens spierwit was. De actrice bekende toen inderdaad iets aan haar tanden te hebben laten doen, maar niet omdat ze haar kansen in Hollywood wilde vergroten.

,,Ik had al jarenlang een probleemgebit met veertien gaatjes. Ik dacht: fuck it, ik ga het gewoon een keer goed laten doen’’, zei ze. ,,Je mag in Nederland niets laten veranderen. Je mag niet iets anders doen, je moet hetzelfde blijven. Ik ben er heel blij mee, dus als mensen er problemen mee hebben, is het jammer.’’

