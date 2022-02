Carlo Boszhard doet aangifte tegen Jan Roos na beschuldiging seksueel grensoverschrijdend gedrag

RTL-presentator Carlo Boszhard wil aangifte doen van laster tegen Jan Roos, die hem vandaag in het YouTube-programma Roddelpraat beschuldigt van seksueel grensoverschrijdend gedrag. ‘Verbijsterd ben ik over het gemak waarmee mijn naam te grabbel wordt gegooid’, aldus Carlo. Hij zou volgens Roos een andere bekende Nederlander - zijn naam wordt niet genoemd - tijdens een live-uitzending op tv tegen zijn wil hebben betast.

Jan Roos verwijst in Roddelpraat naar een publicatie van Story van vorige maand, waarin stond dat er geruchten gingen over een bekende tv-presentator die wangedrag zou hebben vertoond. Het werd nooit duidelijk om wie dat ging, maar volgens Roos is het Carlo Boszhard.

Die was vanavond niet direct bereikbaar voor een reactie, maar ontkent op Instagram de aantijging. ‘Zojuist vol ongeloof gekeken naar Roddelpraat, waarin er leugens over mij verteld worden’, schrijft hij in zijn Stories. ‘Ik zal aangifte doen tegen Jan Roos en Roddelpraat wegens laster. Verbijsterd ben ik over het gemak waarmee mijn naam te grabbel wordt gegooid en er aannames worden gedaan die totaal niet waar zijn.’

In Roddelpraat, een YouTube-kanaal met 228.000 abonnees, bespreken Jan Roos en Dennis Schouten allerlei roddels over BN’ers. In de uitzending van vandaag is ook Yvonne Coldeweijer te gast, bekend van haar juicekanaal. Roos noemt de aangifte van Carlo een ‘kansloze zaak’.

,,Ik heb in Roddelpraat gezegd dat het verhaal in de Story, dat er een RTL-presentator is met grijpgrage handjes, over Carlo Boszhard gaat. Ik beschuldig hem zelf van niks”, aldus Roos tegenover het ANP. Hij zegt zijn informatie ‘via bronnen’ te hebben vernomen. ,,Of het zo is, laat ik in het midden. Een kansloze zaak dus voor hem.”

