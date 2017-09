Carlo gespot in knalgroene mankini, dolle avond voor bella Carolien

Doutzen met bril

De Kroes-zussen bezoeken uiteraard samen de New York Fashion Week nu ze samen in de stad zijn. Doutzen en Rens deelden gezellig samen een taxi, waarbij de oudste Kroestelg werd gespot met een vintage bril met grote ronde glazen.

On our way to see the @therow show #nyfw 💃 Een foto die is geplaatst door null (@) op 11 Sep 2017 om 6:48 PDT

Fred is ziekjes

De Rotterdamse stylist Fred van Leer is geveld door het herfstvirus dat zo ongeveer half Nederland in de greep houdt. Fred hangt de hele dag boven de wc-pot van het huis in de Maasstad waar hij onlangs in trok.

Zo voel ik me vandaag ..... #sick Een foto die is geplaatst door null (@) op 12 Sep 2017 om 0:06 PDT

Carolien schittert op de rode loper

Kersverse mama en vrouw van regisseur Jon Karthaus Carolien Spoor heeft er een wilde avond opzitten. La Spoor heeft haar lijf van voor de bevalling van zoontje Otis weer helemaal terug, getuige het zwarte jurkje met naveldecolleté dat ze uit de kast trok voor de filmpremière van Bella Donna's.

About last night... Wat was het een feest! #premiere @belladonnasfilm #lovethesegirls Een foto die is geplaatst door null (@) op 11 Sep 2017 om 23:20 PDT

We're just getting started :) #pinkcarpet @belladonnasfilm #joe #letsgo Een foto die is geplaatst door null (@) op 11 Sep 2017 om 11:25 PDT

Carlo's bosje bloemen

Het is totaal onduidelijk wat Carlo Boszhard en Nicolette Kluijver op deze precies uitspoken, maar we weten wel dat het gaat om opnames voor hun nieuwe RTL4-show Een Goed Stel Hersens. Nicolette hees zichzelf in traditionele Volendamkleding, maar Carlo hield het een stuk minder netjes. Hij koos voor de fluorgroene zogenoemde mankini die de fictieve Kazachse journalist Borat wereldberoemd maakte.

Wat doen @carloboszhard en @nicolettekluijver_ hier? 😂 Je ziet het donderdag vanaf 21:30 uur in Een #GoedStelHersens bij @RTL4! #EGSH Een foto die is geplaatst door null (@) op 11 Sep 2017 om 11:09 PDT

Peter Jan moet zijn vrouw missen