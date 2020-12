Carlo loost lange lokken voor Rolf en ‘draagmoeder’ Jelka blij met nieuwe uitrusting

Hollywood prijst transgen­der coming out Elliot Page: ‘Geluk met publieke figuren als jij’

7:39 De transgender coming out van Elliot Page is door collega’s en vrienden zeer positief en liefdevol ontvangen. Page maakte via een post op sociale media bekend voortaan als ‘hij’ en ‘hem’ aangesproken te willen worden, al noemt Elliot zichzelf non-binair. Wat inhoudt dat hij zich noch als vrouw, noch als man identificeert. De moed van Page dit publiekelijk te delen wordt volop geprezen.