Carlos de ‘onbekende’ wint Expeditie Robinson

Carlos Platier Luna, geboren in Oldenzaal maar inmiddels woonachtig in Heerenveen, was één van de vier onbekende Nederlanders die in deze reeks hun opwachting maakten. ,,Dan weet je nooit precies wat erop je afkomt, maar ik heb er ontzettend van genoten. Iedereen vond het al geweldig dat ik in de finale stond”, aldus Carlos, die in het laatste jaar van de sportacademie zit en judoles geeft. ,,In dat opzicht is er al van alles op mij afgekomen. Bedrijven die mijn kleding wilden sponsoren, maar veel schooljudoclinics. Relatief kleine dingen, maar wel leuk.”



Vanaf z’n zesde is de Oldenzaler bezig met één ding: sport. ,,En dan voornamelijk judo. Sinds ik op de ALO zit ook andere sporten, maar door Expeditie Robinson is er een andere, nieuwe wereld opengegaan voor mij. En ik weet: dit is once in a lifetime.”



Met andere woorden: Carlos Platier Luna wil het ijzer smeden nu het heet is. Hij steekt zijn televisieambities niet onder stoelen of banken: ,,Dit wereldje bevalt me wel. Ik zou graag willen presenteren. Ik heb het aan Dennis Weening en Nicolette Kluijver gezien. Zij kunnen een programma mooier maken.'' Of Dennis zich ongerust moet maken? ,,Nu nog niet, maar als het zo gaat doorgaat wel, haha.”