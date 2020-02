Carly Wijs doet niet aan coronavrees en is Arjen Lubach spiritueel?

Is dé Mol nog wel te vinden? Hardcore Molloten aan het woord

9:44 Heeft thuis op de bank meespeuren naar de Mol nog wel zin? Menig opdracht is frustrerend complex, verdachte acties komen nauwelijks nog in beeld en de makers zetten teveel dwaalsporen uit, zo luidt de kritiek online. Vijf bloedfanatieke Molloten, succesvol op YouTube of als podcaster, over het huidige seizoen van de tv-kraker Wie is de Mol? En wie verdenken zij eigenlijk?