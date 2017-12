Caro Emerald wil een kerstalbum maken

,,Het is bovendien lastig: als je een kerstalbum wilt schrijven moet je daar in de lente mee beginnen, en dan voel je die kerstvibes natuurlijk nog niet. maar misschien moet je die creëren door een kerstboom in de studio neer te zetten'', aldus Caro, die vanaf 18 december een korte tournee maakt met het Metropole Orkest, tegen dagblad Metro .

Something for Christmas staat op de EP MO x Caro Emerald by Grandmono die ze vorige week uitbracht. De EP bevat drie nieuwe en drie bestaande tracks, speciaal gearrangeerd met en voor het Metropole Orkest. ,,Wat we wilden is die oude orkestrale filmmuziek uit de jaren zestig tot leven te wekken. Het leuke is: als je de manier waarop ze dat toen deden kopieert, kom je meteen in die nostalgische sfeer terecht. Zo gaat dat ook altijd met kerstmuziek, dus dat past heel goed. Het orkest was trouwens veel te groot voor de studio en moest in drie ploegen worden verdeeld."