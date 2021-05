Carolina Lo Galbo stopt met presentatie 5 Uur Show

Met nog vijf afleveringen te gaan is het einde bijna in zicht voor het huidige seizoen van de show. Een goed moment om te stoppen, vindt Lo Galbo. ‘Ik heb bijzondere mensen ontmoet en ongelofelijk veel geleerd van die pak ‘m beet 80 liveshows in een voor mij nieuwe wereld; het was inspirerend in veel opzichten’, schrijft ze op Instagram.

Lo Galbo vindt dat het tijd is om andere dingen in de journalistiek te doen en zegt dat er al meerdere ideeën op de plank liggen. ‘Mijn journalistieke ambities liggen elders, bij een minder geformatteerd programma en een vrijere rol voor mezelf. Ik verheug me enorm op mijn nieuwe plannen (podcast, programma en...)’, laat ze weten.

De presentatrice eindigt haar bericht door te zeggen dat ze iedereen dankbaar is met wie ze het afgelopen jaar heeft mogen samenwerken. ‘Dat wordt dus nog even fiks genieten en vijf keer vlammen!’

Opvolger

De 5 uur show was in de jaren 90 te zien bij RTL 4, toen met onder anderen Catherine Keyl, Viola Holt en Myrna Goossen. Vorig jaar kreeg het format een nieuw leven bij SBS. Het is nog onbekend wie Lo Galbo opvolgt. Brecht van Hulten en Roos Schlikker blijven voor zover bekend het programma wel presenteren.

Carolina Lo Galbo begon haar journalistieke carrière als redacteur bij Vrij Nederland. Vanaf 2017 presenteerde zij afwisselend met Jeroen van Kan het VPRO-televisieprogramma Boeken en vanaf 2020 de 5 Uur Show.

