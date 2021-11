Caroline Tensen en detective brengen familieleden samen in De reis van je genen

The Passion in april vanuit Doetinchem, weer zonder publiek

De twaalfde editie van The Passion zal plaatsvinden in Doetinchem, en voor de tweede keer zonder publiek. Vanwege de coronamaatregelen is het te onzeker om in te zetten op een evenement met duizenden toeschouwers, aldus KRO-NCRV.

8 november