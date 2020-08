Caroline Tensen ook komende weken met gehavend gezicht bij Één tegen 50

Kijkers van de populaire show, vóór de coronacrisis bekend als Één tegen 100 , zagen vanavond hoe de 56-jarige Caroline met een gehavende mond presenteerde. Aan het begin van de uitzending vertelde ze ‘heel hard’ op haar gezicht gevallen te zijn met de e-bike, waarbij meerdere tanden door haar lip waren gegaan. Ze sprak daardoor ook een beetje anders. ,,Ik heb hier gestaan met gebroken armen, een gebroken been, twee geopereerde schouders, maar deze hadden we nog niet gehad’’, aldus een nuchtere Caroline, die toevoegde dat haar vaste visagist Leco van Zadelhoff zich ‘helemaal had uitgeleefd’ om de schade verbloemen. ,,Dus als u denkt: zit ze nou te knipogen, zijn de fillers mislukt? Dat is het allemaal niet. (...) Ik hoop dat u eraan went.’’

Kindje

RTL deelde vanochtend al een filmpje van de gehavende Caroline. Ze kreeg talloze reacties, vertelde Tensen vanmiddag in een filmpje op Instagram. Ze legde meteen uit waarom ze de opnames, inmiddels al even geleden, had laten doorgaan.



,,Leco is sowieso een tovenaar’’, zei ze. ,,En natuurlijk gingen we gewoon de opname doen, want Één tegen 50 is mijn kindje. Dus ja, het deed een beetje pijn, maar het zijn ontzettend leuke afleveringen geworden.’’ Hoeveel shows Caroline met haar beschadigde gezicht heeft opgenomen, is niet duidelijk.



In de video van vandaag ziet haar gelaat er overigens weer normaal uit. ,,Met mij is niets meer aan de hand.’’