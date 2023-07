Caroline van der Plas sprak zeer behartenswaardige woorden, die iedereen in zijn oren moet knopen

Met video Bram Krikke maar vooral Arjan Ederveen meest gevreesd in tweede reeks LOL: 'Hij is zó grap­pig'

Arjan Ederveen en Bram Krikke zijn de grote blikvangers in het deelnemersveld van Last One Laughing, kortweg LOL. Ze doen mee aan de tweede reeks van het comedypogramma dat later dit jaar door Prime Video wordt uitgezonden.