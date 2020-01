Carrie ten Napel is de verrassing van Op1

Kijkcijfers blijven een gek ding. Want de aflevering van Op1 van woensdag mag dan de minst bekeken zijn van de reeks (maar won het nog steeds van Jinek, waardoor het 3-0 staat, het is potverdikkie nog spannender dan de puntentelling van het Songfestival) maar het was zonder twijfel de leukste tot nu toe. Met als toetje Charles Groenhuijsen die Kom van dat dak af zong samen met Peter Koelewijn. Die noteer ik vast voor de top 10 van tv-fragmenten van het jaar.



Grootste verrassing van de avond was echter Carrie ten Napel, die met gemak overeind bleef naast haar veel ervarener collega. Sterker nog, ze stal compleet de show. Ze oogde volledig ontspannen, wist op de juiste momenten grapjes te maken, maar was ook inhoudelijk sterk en had de touwtjes stevig in handen. Kortom, alsof ze dit werk al jaren doet. Vooral de manier waarop ze een verontschuldigende grimas in de camera trok, toen er aan het begin van de show iets mis ging en midden in het welkomstwoord de leadermuziek nog eens werd gestart, was voortreffelijk. Ze smeedde daarmee meteen een guitig verbond met de kijker.