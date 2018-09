Carry Slee: ‘Ringo Starr vond ik er zo lief uitzien’

Boven mijn bed in mijn tienerkamer hing: ,,Een poster van The Beatles. Ik was helemaal weg van Ringo Starr, de drummer. Alle meiden waren op Paul McCartney. Maar ik vond Ringo Starr er zo lief uitzien. Ik droomde van hem. In die tijd traden The Beatles op in Nederland. Ze logeerden in het Doelen Hotel in Amsterdam. We stonden met de halve klas op de Kloveniersburgwal en daar kwamen ze aan in een boot. Alle meiden gillen. Een paar fans sprongen in de gracht. Zo gek was ik dus niet.’’



Ik raak altijd ontroerd door: ,,Scènes waarin mensen elkaar na lange tijd terugzien, of voorgoed afscheid nemen. Ik weet niet hoe dat komt. Als kind vond ik het al lastig als we van onze vakantievriendjes afscheid moesten nemen. Ik had altijd tranen in mijn ogen als ze ons uitzwaaiden.’’