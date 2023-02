Cast Les Misérables verrast met Diamanten Ticket Award voor verkoop 125.000 kaarten

Voor het eerst is in Nederland de Diamanten Ticket Award uitgereikt voor de verkoop van meer dan 125.000 tickets voor een theaterproductie. Freek Bartels en Vajèn van den Bosch, die in Les Misérables de rollen van Javert en Eponine spelen, hebben de prijs namens de cast in ontvangst genomen. ,,Het is onwerkelijk,’’ reageert Bartels. ,,Voorafgaand de voorstelling in Kunstlinie in Almere stonden we met de cast op het toneel voor een company call. En ineens stond Hans daar met deze award. We wisten wel dat de verkoop goed gaat, maar dat er al 125.000 tickets zijn verkocht was voor iedereen een grote verrassing.’’