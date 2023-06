Celstraf geëist tegen agent die informatie over Lil Kleine lekte

S10 in Boerderij van Dorst emotioneel over tijd in psychia­trie: ‘Heb de allererg­ste dingen gezien’

S10 is voor het eerst open geweest over haar vervelende tijd in de psychiatrie. Aan Raven van Dorst vertelt ze in het programma Boerderij van Dorst dat ze meerdere keren werd opgenomen, maar dat dat niet de juiste weg voor haar was: ,,Ik heb daar echt de allerergste dingen gezien.’’