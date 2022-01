Centrum Seksueel Geweld krijgt meer meldingen na Voice-affaire

Seksueel grensoverschrijdend gedrag is volgens haar een term die ‘heel veel kan inhouden. Het kan verkrachting zijn, maar het kan ook iemand zijn die aan je zit, of iets tegen je zegt wat eigenlijk niet gepast is.’ Daarbij is de context cruciaal. ,,Zeggen dat iemand mooie borsten heeft kan binnen een romantische relatie misschien fijn zijn, maar binnen een werkrelatie niet.’’ Of gedrag grensoverschrijdend is, wordt volgens haar ‘altijd wel aangevoeld, maar niet altijd ook zo benoemd’.

Slachtoffer

Slachtoffers kunnen in het algemeen vaak het gevoel hebben dat ze het gedrag zelf hebben veroorzaakt, stelt ze. Zeker als er sprake is van een machtsrelatie, zoals tussen de deelnemers en de makers van The Voice of Holland. Maar belangrijk is volgens haar om vast te stellen dat niemand zit te wachten op het laten overgaan van diens grenzen, ook iemand die het graag wil maken in bijvoorbeeld de muziekindustrie niet. De vrouwen die deze week vertelden over hun ervaringen bij het RTL-programma waren volgens haar ‘duidelijk verrast door het gedrag en het heeft hen onzeker gemaakt’.