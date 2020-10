Champagne voor Mattie & Marieke: duo stoot Frank Dane van troon

UpdateFeest voor Mattie & Marieke van Qmusic: voor het eerst is hun ochtendprogramma de best beluisterde radioshow. Met een marktaandeel van 18,7 procent stoten Elsinga en Valk nipt De 538 Ochtendshow met Frank Dane (goed voor 18,5 procent) van de troon. Vanochtend vroeg werd de champagne al ontkurkt door Mattie Valk. ,,Ik ben zo trots dat we goed aanvoelen wat de luisteraar wil.”

Na het vertrek van ‘radiokoning’ Edwin Evers bij Radio 538, die jarenlang een vrijwel onaantastbare koppositie had, zijn er verschuivingen in radioland. Die vallen nu, opnieuw, gunstig uit voor Qmusic. Een paar maanden geleden konden ze ook al proosten, nadat de luistercijfers over de maanden maart en april lieten zien dat de radiozender voor het eerst in het vijftienjarig bestaan de koppositie bezette in de commercieel interessante doelgroep van luisteraars tussen de 20 en 49 jaar.

Nu krijgt de ochtendshow van Qmusic, met Mattie Valk en Marieke Elsinga, de eerste plek in handen. Met een marktaandeel van 18,7 procent in de doelgroep 20-49 jaar is Qmusic in het tijdslot van 6.00 tot 10.00 uur het best beluisterd. Radio 538 volgt met 18,5 procent in de ochtend, tijdens de show van Frank Dane. ,,Ik wil niet zeggen dat ik heb gedroomd van het marktleiderschap, want dat is gelijk zo beladen”, reageert Mattie Valk. ,,We hadden een stip op de horizon, een idee van welk programma we wilden maken en hoe dat moest klinken. Dat is onderbuikgevoel. Ik ben zo trots dat ons gevoel gewaardeerd wordt.”

Lees verder onder de grafiek

Volledig scherm Luistercijfers © Qmusic

Valk denkt dat de luisteraars voelen dat zijn klik met Marieke Elsinga echt is. ,,Er wordt niets gespeeld. Wat ons ook uniek maakt, is dat we het enige man-vrouwduo in de ochtend zijn. Daar maken we soms wel gebruik van, dat we die tegenstelling in discussies benadrukken. We delen veel persoonlijke en herkenbare verhalen. Daar gaan de luisteraars goed op. Ze hebben het idee dat ze bij ons aan de ontbijttafel aanschuiven als een soort familie.”

Terugpakken

Overigens zijn bij Radio 538 de messen geslepen: de koppositie in de doelgroep 20-49 jaar moet worden heroverd, zei Marc Adriani, radiodirecteur van Talpa Network, onlangs in een interview met Adformatie. ,,Ik ben ervan overtuigd dat we straks de koppositie in 20-49 weer kunnen terugpakken.” Hij wijdt de slechtere cijfers onder meer aan de coronacrisis. ,,Omdat de echte Radio 538-luisteraar in de auto of op het werk luistert. Tel daarbij op dat Coen en Sander even geen duo meer waren, omdat Coen een burn-out had.”

Valk is daar - vooralsnog - niet echt mee bezig. ,,Maar ik heb deze zorg ook nooit eerder gehad, we zijn nooit eerder marktleider geweest”, zegt hij met een lach. ,,Ik denk dat we voorlopig op deze voet door moeten blijven gaan. Radio is slow business, je moet niet teveel veranderen. Je merkt meteen dat de luisteraar daar niet op zit te wachten. We spelen al tijden Ja of Nee om kwart voor acht, en als dat drie minuten te laat begint, krijgen we meteen appjes. In de ochtend fungeer je ook als klok voor mensen.”

Marktleider

Qmusic’s programmadirecteur Dave Minneboo kan intussen zijn geluk niet op. ,,Na zes metingen op rij marktleider te zijn in de belangrijke doelgroep 20-49 jaar, zijn we nu ook de grootste in de ochtend én in bereik. De Ochtendshow met Mattie en Marieke scoort beter dan ooit en we zijn ontzettend trots dat in deze bijzondere periode steeds meer mensen afstemmen op Qmusic. Op dit moment zijn dat er bijna 2,8 miljoen per week. In deze periode zijn Armin van Buuren, Bram Krikke en Tom van der Weerd begonnen bij Q en zijn we gestart met Het Geluid, dat onverminderd populair blijft.”

Bekijk al onze video's over show en entertainment in deze playlist.