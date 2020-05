Chantal doet pikante onthulling en Herman is klaar met passen, meten en schuiven

Youp van ‘t Hek verbaasd over felle kritiek van Diederik Ebbinge: ‘Ik heb dat niet geschreven’

18:39 Youp van ‘t Hek heeft vanmiddag in het programma van Wilfred Genee op Radio Veronica gereageerd op de ingezonden brief van Luizenmoeder-acteur Diederik Ebbinge in NRC. Ebbinge verwijt Youp een gebrek empathie met de sector waarin hij al veertig jaar ‘zijn zakken vult’. Volgens Van ‘t Hek maakt Ebbinge er iets van wat het niet is. ,,Ik was verbaasd over die brief.”