Chantal gaat makkelijk mee het bed in en ‘chefkok’ Maan wil voor je koken

Boze Sanne Wallis de Vries daagt Rutte uit: ‘Kom zelf eens kijken!’

14:15 Ze zou vanavond optreden in Purmerend, maar Sanne Wallis de Vries kan gewoon thuis aanschuiven voor het diner. Haar show Heel in theater De Purmaryn gaat niet door. ,,De directeur van het theater heeft het vanochtend zelf maar besloten, omdat het te lang duurde voordat er duidelijkheid was’’, zegt de cabaretier, die woest is over de manier waarop het kabinet omgaat met de theaters.