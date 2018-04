Chantal geniet van babygeluk, enorme spin maakt huis van Gerard onveilig

Famke Louise blikt in nieuwe single terug op omstreden verleden

16:39 Famke Louise heeft vandaag in haar nieuwe single HIGH en bijbehorende clip een boekje opengedaan over haar verleden. De 19-jarige zangeres zingt onder meer over de 'domme dingen' die ze in haar video's toonde, zoals het in scène zetten van de dood van haar vriend.