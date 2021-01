Chantal Janzen: ‘Als je nu op vakantie gaat voor de fun, heb je het niet begrepen’

soundtrack van corona Dit zijn ze: de veertig liedjes die ons coronajaar kleurden

31 december We vroegen jullie welk lied onlosmakelijk verbonden is met dit coronajaar. Wat bood troost of juist hoop? Jullie reageerden massaal, met honderden liedjes en verhalen. Het vaakst genoemd werd, hoe kan het ook anders, Danny Vera’s Roller Coaster. Vandaag presenteren we de Soundtrack van Corona. Van jullie en daarom ook een beetje van ons.