Chantal Janzen: ‘Ik zit heus ook zelf te klooien met een oogpotloodje van de Hema’

Terwijl ze Chantal blijft slapen maakte, waarin ze ging logeren bij andere beroemdheden, kreeg Chantal Janzen op Instagram vaak de vraag van fans: Kun je niet eens langs bij gewone mensen? Zo werd Chantal komt werken geboren, waarin ze meeloopt met mensen in allerhande beroepen. ,,Leuk, maar toen zeiden ze: ‘Jij hebt makkelijk praten, je ziet er altijd goed uit met een Leco en een Fred’. Terwijl ik heus ook zelf zit te klooien met een oogpotloodje van de Hema of Miss Sporty’’, zegt de presentatrice. Het bracht haar wel op een ander idee, want ja, de beschikking hebben over zo’n visagist en stylist is inderdaad wel erg lekker. ,,En verdient niet iedereen dat op zijn tijd?’’