Chantal Janzen in knuffelbui en André Hazes nog nooit zo nerveus

Katja en Thijs in Blind Date 'Wij hebben genoeg om uit te putten'

8:48 Hun leven delen, dat zat er voor Katja Schuurman en Thijs Römer niet langer in. Maar hun liefdesverleden komt goed van pas in het stuk dat ze vanaf morgen in het DeLaMar opvoeren, Blind Date. ,,Er is iets nieuws ontstaan. En dat is heel bestendig.’’