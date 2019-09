Chantal Janzen overrompelt zieke fan met verrassingsbezoek

Janzen deelt een foto van de ontmoeting op Instagram, met de tekst: ,,Lieve Kiki wat heb je toch lieve vriendinnetjes om je heen, want deze ‘engerds’ hebben mij de afgelopen 2 weken helemaal platgespamd en gestalkt met berichtjes over jou! Nou gisteren zag ik je dan eindelijk! Jij zei dat je het een eer zou vinden als ik onze foto’s op mijn Insta zou posten, nou lieve leuke stoere grappige mooie sterke Kiki, het was juist voor mij een eer om jou te mogen ontmoeten gisteren! Er was Limburgse vlaai, er werd veel geknuffeld, er waren jouw lieve papa, mama en zusje, en we hadden matching sokken! Ik vond het heel fijn om bij je te zijn lieve Kiki, en ik denk aan jou! En liefs voor al die lieve vrienden en vriendinnen om jou heen!”

Janzen roept haar volgers op een ‘kushandje’ te geven aan Kiki via een reactie, in plaats van iets te zeggen tegen de presentatrice zelf. Over waarom haar volgers met een kushandje zouden moeten reageren schrijft de blondine: ,,Waarom zeggen we niet, dat is iets tussen ôs; Kiek en mij.”