Chantal Janzen wint vijfde Televizier-Ster

Chantal versloeg dit jaar Eva Jinek en Floortje Dessing. Ook vorig jaar ging de Televizier-Ster naar Chantal, die de prijs ook in 2016, 2015 en 2014 mee naar huis mocht nemen. Yvon won de Televizier-Ster tussen 2006 en 2012 vijf keer. In haar speech brak Janzen een lans voor alle tv-makers. ,,We redden er geen levens mee. We moeten het niet te belangrijk maken, maar ook niet te ónbelangrijk.”