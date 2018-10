Chantal laat baby bezorgen en Hind zet billen in etalage

Trump draait ‘Happy’ op dezelfde dag als schietpar­tij, Pharrell is woest

4:42 Zanger en muziekproducent Pharrell Williams is allesbehalve blij met de laatste actie van de Amerikaanse president Donald Trump. Die draaide namelijk Pharrells hit Happy tijdens zijn laatste politieke rally in Indiana, die plaatsvond op dezelfde dag als de schietpartij in de synagoge in Pittsburgh waarbij 11 mensen om het leven kwamen.