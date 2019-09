Chantal laat zich niet kisten: ‘Misschien best een goed idee, een facelift’

Maar Chantal Janzen laat zich niet kisten: vanmiddag reageerde ze op humoristische wijze op de onrust die vanochtend is ontstaan. In haar post maakt ze overigens ook duidelijk dat mensen zich vooral op hun eigen leven moeten focussen. 'Leven en laten leven, liken en laten liken', begint Chantal het berichtje, waar ook een foto bij staat waarop te zien is hoe ze in haar pyjama en met een net wakker-gezicht wordt gefilmd. Ze kan het dan ook niet laten om nog even in te haken op alle botox- en facelift-reacties. 'Misschien toch best een goed idee, een facelift.’



Ook in haar Instagram Stories komt de presentatrice terug op de kritiek die ze kreeg. Ze bedankt haar visagist Leco van Zadelhoff voor zijn magische handjes. ‘Jij maakt gewoon té goed op! Ik las: Wat heeft ze een strakke kop, haha. Maar als je er te oud uitziet, is het ook weer niet goed, dan moet iemand nodig aan de spuit.’



Daarnaast stelt Janzen een ‘bollere kop’ te hebben gekregen door haar zwangerschappen. 'Mijn kop is sinds mijn zwangerschap en bevaling van Bobby anderhalf jaar geleden niet meer teruggeveerd, zal ik maar zeggen’, vervolgt ze. ‘En mijn lijf ook niet. Sinds die tijd zes kilo zwaarder dan voorheen. En weet je wat ik daaraan ga doen? Niks! Want ik ben best wel behoorlijk blij met alles waar ik naar kijk in de spiegel in de ochtend. Ik heb twee kinderen gekregen en zit superlekker in m’n vel. En die dikkere kop vind ik ook best leuk.’



Fans van Janzen reageren massaal onder haar comeback. ‘Heerlijk mens ben je met geweldig veel zelfspot', schrijft iemand. En een ander: ‘Hahaha! Wat ga je hier toch fantastisch mee om! Leco is gewoon the best.’