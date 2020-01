Chantal (Married at First Sight) heeft koudwatervrees: ‘Ik wil niet hoor. Paniek!’

Married at First Sight -kandidate Chantal (42) heeft voor de trouwshow van RTL 4 de nodige stress moeten doorstaan. De Haagse Chantal werd overvallen door koudwatervrees en kreeg vlak voor het altaar een paniekaanval. ,,Ik wil dit niet. Ik heb koude voeten, hele koude voeten’', stamelde ze uit.

Het jawoord geven is voor Chantal een lang gekoesterde droom, maar als ze eenmaal in haar prinsessenjurk is gehesen, gaat het mis. ,,Hartkloppingen, ik wil het niet, buikpijn, ik moet huilen, ik wil naar huis. Ik voel het opkomen. Ik word bang’', riep ze in de uitzending van maandag uit.

Gisteren zaten 1 miljoen mensen voor de buis om te kijken of het met Chantal nog goed zou komen. Het trouwboeket dat haar match Henk had uitgezocht, maakte de situatie er niet beter op. ,,Het is maar goed dat het een vreemde is, anders zou ik het om zijn oren smijten. Die strass steentjes zijn heel erg Chantal. Het roze is top, maar het boeket verder zou ik nooit uitgekozen hebben. Maar goed, hij kent mij natuurlijk niet.’'

Toen de Brabantse Henk (47) vol spanning bij het altaar op zijn vrouw wachtte, sloeg bij Chantal opnieuw de twijfel toe. ,,Ik wil niet hoor. Paniek!’'

Nadat ze zichzelf bij elkaar had geraapt, was het moment dan toch daar. De trouwambtenaar haalde haar eisenlijstje kort aan (zittend plassen is gewenst, niet smakken en graag de handen wassen na het toiletbezoek en de nachtrust), was het tijd voor de huwelijksgeloften. Dat Henk net deed alsof hij zijn boodschappenlijstje voorlas, zorgde voor de nodige hilariteit in de trouwzaal. ,,Serieus? Dit had mijn zoon kunnen zijn. Ben je nou serieus? Lees ze nou!’', reageerde Chantal richting haar aanstaande.

Volgende week is in Married at First Sight te zien hoe het stel na het jawoord proost op een goed huwelijk. Thierry en Sanne worden gevolgd tijdens hun huwelijksreis naar Italië, Robin en Kimberly zien elkaar voor het eerst en kandidaat Antoine hoopt zijn droomman te vinden.

Volledig scherm Chantal zoekt steun bij haar dochter. © RTL

Volledig scherm Henk wacht vol spanning af. © RTL