Chantal met babybuikje op het strand, Jan belandt in heftige sneeuwstorm

Jan viert vakantie

Een bijzondere gewaarwording voor Jan Versteegh. De presentator is voor het eerst op vakantie met zijn dochtertje Lulu Keesje. Op Instagram deelt Jan een kiekje waarop het meisje in zijn armen ligt. 'Geniet ervan!', wensen zijn fans hem een fijne vakantie.

Voor het eerst als gezin op vakantie. 🐠🌞🌴 Een foto die is geplaatst door null (@jan_versteegh) op 3 Jan 2018 om 5:05 PST

Chantal met babybump in de zon

Chantal Janzen heeft de zon opgezocht. Waar de blondine vakantie viert is niet duidelijk, maar haar fans hebben maar oog voor één ding: het minuscule stukje babybump op de foto. 'Een drieling?!', grapt een volger van de presentatrice. Chantal heeft het aan de foto te zien in ieder geval naar haar zin.

Een GOEDEmorgen #eenhele #❤️ Een foto die is geplaatst door null (@) op 2 Jan 2018 om 21:30 PST

Sneeuwstorm voor Jan

Het weer in Nederland is vandaag heftig, maar ook in Gerlos stormt het. Jan Smit is op de populaire wintersportbestemming om zijn nieuwe clip op te nemen, maar wordt daar even opgehouden. ,,Heftige sneeuwstorm!", schrijft hij bij een foto waarop hij met twee anderen heren in de camera lacht.

Heftige sneeuwstorm op de piste tijdens onze clipopname in Gerlos! #HoDioDiJee Een foto die is geplaatst door null (@jansmitcom) op 3 Jan 2018 om 4:24 PST

Estelle door de woestijn

Met een grote zonnebril en een doek om haar hoofd voor bescherming tegen het zand, is Estelle Cruijff vandaag op een quat gesprongen. De blondine is in Dubai en durfde het avontuur klaarblijkelijk aan. In de enorme woestijn racet ze erop los. Fans van de socialite wensen haar veel plezier.

Sahara quat✌🏻💋 Een foto die is geplaatst door null (@estellecruijff) op 3 Jan 2018 om 4:10 PST

Jim en Bettina hebben pech

Jim Bakkum en zijn Bettina zijn er een paar dagen tussenuit, maar hebben pech met het Nederlandse weer. De grote paraplu van Bettina overleeft het zelfs niet door de enorm heftige wind. Op Instagram deelt het koppel een video van het moment. 'Niet het beste weer, maar jullie hebben wel lol!', reageert iemand bij het filmpje.

Weertje hoor🌪☂️ Een foto die is geplaatst door null (@bettina_holwerda) op 3 Jan 2018 om 3:21 PST

Yolanthe in verleidelijke jurk

Yolanthe Sneijder-Cabau weet haar fans vandaag helemaal gek te maken. De brunette deelt een kiekje waarop ze met een verleidelijke blik poseert. Gehuld in een sexy jurk, waar ook wat blote huid te zien is, staat ze vlak voor de trap. Als bijschrift kiest de voetbalvrouw voor een quote van een liedje van Natasha Bedingfield.