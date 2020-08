Chantal schittert in bikini en Beau kitesurft langs de kust

video Glennis Grace in tranen bij Jinek na racisti­sche uitspraken

21 augustus Glennis Grace was gisteravond te gast bij Eva Jinek op RTL4. Tijdens de uitzending werd ze erg emotioneel. Grace zat aan tafel om te vertellen over de racistische berichten die zij ontvangt via sociale media. Toen Jinek de berichten voorlas tijdens de talkshow, kreeg de zangeres het zichtbaar te kwaad.