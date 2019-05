Chantal voorspelt haar toekomst en Leco straalt van trots

hemelvaartbytesKorte updates van de sterren op sociale media - wij smullen ervan. In de rubriek Showbytes struint de showredactie het web af voor de gekste, mooiste en opvallendste posts van bekend Nederland. Vandaag een speciale Hemelvaartversie, want ook de BN’ers genieten van een dagje vrij! Dit artikel wordt gedurende de dag vernieuwd.

Leco van Zadelhoff is met zijn beste vriendinnen én klanten, Caroline Tensen en Leontine Borsato, naar het concert van Marco Borsato in de Kuip.

Chantal Janzen weet wel hoe zij en 'bestie’ Igone de Jongh er later bij staan... eh, dansen.

Sven Kramer heeft geen woorden nodig bij het zien van zijn zeven maanden oude dochtertje Kae, die hij met Naomi van As kreeg.

Nicolette Kluijver gebruikt Hemelvaartsdag niet om met de voetjes omhoog te zitten. Hup, spierballen kweken!

Daphne Deckers lijkt het allemaal keurig onder controle te hebben, maar dat is ook maar schijn.

Ze zijn misschien nu al hét liefdeskoppel van 2019. Radio-dj Ruud de Wild en presentatrice en onderneemster Olcay Gulsen. Ruud is smoorverliefd, zo blijkt uit de zoete foto op Instagram. ‘Hoe leuk ben jij?’ vraagt hij zich af. De twee vieren Hemelvaart (en de daarbij behorende vrije dagen) lekker in Kroatië.

Zoon Monte van Carice van Houten is een sterrenvisagist in de dop, zo blijkt nadat hij haar lippenstift gevonden heeft.

Marco Borsato wordt vandaag lekker wakker. Zijn show gisteravond in de Kuip was afgeladen vol en op social media regent het positieve reacties. Marco zelf is ook blij dat hij zijn talent al 29 jaar met ons mag delen.

Er is er een jarig... Het is Everon Jackson Hooi, de GTST-ster. Hij is 37 geworden, maar voelt zich nog een menneke van 17.

Als moeder ben je altijd trots op je kind, maar Bridget is vandaag éxtra trots. Haar zoontje Mees (die inmiddels 10 is) spreekt de stem van Liam in voor de film huisdiergeheimen.

Geraldine Kemper is lekker op vakantie. Zon + Zee = Happy. Aldus de rijzende RTL-ster.

Musicalster Tony Neef kan geen hummus meer zien na een vakantie in Israël.

Als er iemand nog lekker in bed ligt deze ochtend dan moet het Diva Mayday zijn. Gisteren was ze in club NYX, en het was een klassieke nacht, aldus een van Neerlands bekendste dragqueens. Jaloers!

Ochtendmens Marieke Elsinga, die vijf dagen per week voor dag en dauw haar bed uitkruipt en in haar favoriete Fiat naar de Qmusic-studio crost, zette gisteren haar slaapritme opzij om te genieten van Marco.



Alles werd meegezongen, maar dat mag je van een radio-dj natuurlijk wel verwachten. Sidekick Mattie was overigens ook van de partij. Hopen voor Marieke dat ze een beetje kan uitslapen met dat ochtendritme van d'r. Ze hoeft in ieder geval niet naar de studio, want daar is het de hele dag ‘Hemel Fout Dag’.

Claudia de Breij is een echte fan van het Nederlands vrouwenelftal en ze was dan ook wat trots dat ze gisteren mocht optreden voor de spelers. Volgende week brengt ze zelfs een eigen liedje uit, speciaal voor het aankomende WK. Het gaat ‘Zie de leeuwinnen’ heten.