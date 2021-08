Charismatische dokter Roman is veel meer dan de zoveelste soaphunk

Dokter Roman maakte vlak voor de zomerstop zijn entree in de nog altijd populaire serie Goede Tijden, Slechte Tijden. Zijn verschijning maakte heel wat los in Meerdijk: heeft hij daadwerkelijk zijn ex gestalkt of is hij slachtoffer geworden van een manipulatief spel? Reden genoeg voor Videoland om een miniserie, die vanaf vandaag op de streamingdienst te zien is, aan de charismatische huisarts te wijden.