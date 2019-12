Charlotte (24) schreef boek Songfestival voor dummies: ‘Stuur Dotan of een dj’

Britse X Fac­tor-zan­ger gaf minderjari­ge jongens geld in ruil voor blootfo­to's

19:20 De Britse zanger Danny Tetley (38), die vorig jaar sneuvelde in de halve finale van de Engelse editie van talentenjacht X Factor, is schuldig bevonden aan seksuele uitbuiting van minderjarige jongens. Tetley gaf de tieners van 14, 15 en 16 jaar geld als ze hem via WhatsApp blootfoto's zouden sturen.