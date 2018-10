Charly Luske zingt George Michael: ode aan een engel

Ironisch genoeg speelde Charly Luske (40) met zijn collega’s Freek Bartels en René van Kooten een kerstshow in Breda, toen George Michael op 25 december 2016 plotseling overleed. ,,René belde me ’s ochtends op met de mededeling dat hij dood was. Wat een rotgrapje, dacht ik. Als ik één idool had, was het George Michael. Wrang genoeg zongen we in die liedjesvoorstelling ook zijn hit Last Christmas. Die kreeg ineens een heel andere betekenis.’’