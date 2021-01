Chazia Mourali: ‘Ik wilde bij mijn dochter zijn, dus stopte ik met tv’

Poppenspe­ler Aniek Stokkers over ‘De Beentjes van Sint-Hildegard’ en nieuwe plannen met ‘Poppetje van Papier’

31 december Cast en crew van De beentjes van Sint-Hildegard, met Herman Finkers, hadden alle vertrouwen in de Twentse film. Maar dat het zó’n succes zou worden, verraste hen ook. Aniek Stokkers (32) van onder andere het Zwolse Theater Gnaffel over haar rol in de film en haar succes met Poppetje van Papier in Holland’s Got Talent.