Cheers-actrice Kirstie Alley (71) na kort ziekbed overleden

De Amerikaanse actrice Kirstie Alley is op 71-jarige leeftijd overleden. De actrice was onder andere bekend van haar rol in de miniserie North and South , de televisieserie Cheers en de Look Who’s Talking -reeks.

De familie van Alley laat maandag in een verklaring op haar sociale media accounts weten dat de actrice “overleed aan de strijd tegen kanker”. De ziekte was pas kortgeleden bij de actrice ontdekt.

,,Hoe iconisch ze ook op het scherm was, als moeder en grootmoeder was ze zo mogelijk nog beter. We zijn het fantastische team van artsen en verpleegkundigen van het Moffitt kankercentrum enorm dankbaar voor hun zorg”, zo laten de kinderen van Alley, True en Lilly Parker, in de verklaring weten.

De actrice werd in Nederland bekend voor haar rol in de serie North and South uit 1985 over de Amerikaanse burgeroorlog. Haar grote doorbraak kwam twee jaar later met haar rol van Rebecca Howe in de succesvolle komedieserie Cheers. In 1991 won ze zowel een Emmy als een Golden Globe voor die rol.

Met John Travolta maakte ze in de jaren negentig de commercieel succesvolle Look Who’s Talking-trilogie. “Kirstie was een van de meest bijzondere relaties die ik ooit heb gehad”, zei Travolta in een eerbetoon op Instagram. “Ik hou van je Kirstie. Ik weet dat we elkaar weer zullen zien.”

Volledig scherm Kirstie Alley in 2012 © REUTERS