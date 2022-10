Chef'Special viert 15-jarig bestaan 'keihard' in Ziggo Dome

Chef’Special geeft op zaterdag 29 april 2023 een jubileumconcert in de Amsterdamse Ziggo Dome ter ere van het 15-jarig bestaan van de band. ,,Wij willen vieren dat wat we in Nederland hebben opgebouwd met de fans heel bijzonder is”, vertelt leadzanger Joshua Nolet aan het ANP. “Dat gaan we volgend jaar keihard vieren in de Ziggo Dome.”

Voor Nolet voelt het bestaan van de vijfkoppige band Chef’Special nog helemaal niet als vijftien jaar. ,,Behalve als je er bewust over na gaat denken. Dan kom je erachter hoeveel je al hebt meegemaakt samen. We zijn van jonge jongens naar jongemannen gegaan. We hebben zoveel meegemaakt en we hebben alle vijf de behoefte om uit te spreken dat het niet vanzelfsprekend is dat we dit al zolang doen.

De Haarlemse band trapte zijn jubileum onlangs al af met de nieuwe single You And I, waarin de vijfkoppige groep terugblikt op vijftien jaar Chef’Special. In al die jaren dat de leden samen zijn, gingen zij van spelen op surfcamps in 2008 naar optredens op de grootste festivals en podia van Nederland, zoals AFAS Live, Ziggo Dome, Lowlands en Pinkpop. Ook in het buitenland speelde de band al meermaals op grote podia. Het jubileum wordt nog eens groots gevierd in de Ziggo Dome, waarvoor de kaartverkoop aanstaande maandag om 12.00 uur start.

Donkere periode

In de jaren dat de band bestaat, is er veel gebeurd. ,,We werden verliefd op mensen, we raakten vaders kwijt, we werden depressief”, aldus Nolet, die zelf door een donkere periode heen ging. Zijn bandleden, die hij ook wel ‘broers’ noemt, hebben hem daar doorheen geholpen. ,,Ze maakten me duidelijk dat het er mocht zijn en dat ik er met ze over kon praten. Dat klinkt misschien heel normaal en logisch, maar als je zelf depressief bent is dat heel lastig voor te stellen; dat mensen er niet over oordelen. Op een gegeven moment stonden ze ook in m’n huiskamer, op dagen dat ik mijn bed niet uit wilde komen. Dan namen ze me mee naar de studio om de boel weer aan te zwengelen. Dat heeft voor mij heel veel verschil gemaakt.”

Nolet noemt de veelzijdigheid van Chef’Special het geheim achter het succes. ,,Dat we alle vijf iets in de mix gooien en onderdeel zijn van het proces. Iedereen kan zichzelf kwijt in de band”, legt hij uit. Ook is Nolet op muzikaal vlak gegroeid, omdat hij door zijn ‘broers’ werd uitgedaagd. ,,Ik begon eigenlijk als rapper die af en toe wat zong. Die boys zijn me gaan uitdagen om meer te gaan zingen. Uiteindelijk ben ik nu een soort zanger die ook af en toe rapt.”

Tot de dood

De horizon van Chef’Special is wat betreft Nolet nog niet in beeld. ,,Als wij op deze manier nieuwsgierig blijven naar elkaar kunnen we dit tot onze dood doen. Dat denk ik echt”, zegt de zanger. De droom om internationaal door te breken is nog steeds aanwezig bij de mannen, maar de prioriteiten in hun levens zijn ook veranderd. “Natuurlijk willen we festivals in het buitenland blijven doen, maar ik ben ook vader geworden, net als Guido (gitarist, red). Nu is er een baby die op nummer een staat, in plaats van de band. Dus het hoeft niet meer ten koste van alles.”

Met Nolets dochter Coco, die in april ter wereld kwam, gaat het ‘super chill’, vertelt hij. ,,Ze is een hele tevreden baby. Zij wordt wakker, doet haar ogen open en dan begint ze gelijk met heel hard glimlachen. Dat vind ik zo gaaf en inspirerend, want ik word vaak wakker en dan heb ik helemaal geen zin in de dag”, aldus Nolet. ,,Ze heeft weinig nodig om gelukkig te zijn, dat vind ik zoiets gaafs. En er is natuurlijk een onvoorwaardelijke liefde.”

