Cher bevestigt relatie met 40 jaar jongere vriend Alexander Edwards

Derde show van Holland Zingt Hazes, OG3NE en Kris Kross Amsterdam op line-up

Aan de elfde editie van Holland Zingt Hazes is een derde concert toegevoegd. Ook op 18 maart is er een show in de Ziggo Dome, maakte de organisatie vrijdagavond bekend. De kaartverkoop voor de extra dag is al begonnen.

4 november