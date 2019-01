Chimène van Oosterhout is nieuwe zangeres Luv'

Presentatrice en actrice Chimène van Oosterhout (54) wordt zangeres in de groep Luv'. Zij krijgt een plek in de popgroep, die vooral succes kende in de jaren zeventig, naast oudgedienden José Hoebee (64) en Marga Scheide (64).

Dat vertelt het drietal in De Telegraaf. Vooral Scheide kende de op Curaçao geboren Van Oosterhout al langer en wist dat zij het repertoire van de groep goed kent. ,,Vijftien jaar geleden, toen net mijn man Jacques was overleden, trok zij mij uit het dal en liet ze me weer lachen. We hebben op het strand samen nog liedjes van Luv' zitten zingen. Die kende ze toen al allemaal, ze is een goede zangeres hoor!’’

Van Oosterhout had in 1996 een rolletje in Goede Tijden Slechte Tijden en was ook te zien in Oppassen! en Onderweg Naar Morgen. Als presentatrice had ze verschillende klussen, waaronder Motor TV, Yorin Travel en House Vision. Life is Beautiful doet ze sinds drie jaar.

Eerder maakten Patty Brard en Ria Tielsch deel uit van Luv’. In 2012 besloten Marga, José en Patty een punt achter de groep te zetten. Drie jaar later werd het, zonder Patty, toch weer nieuw leven ingeblazen. Het trio ligt al jaren met elkaar in de clinch, waarbij het meest recente conflict een fotoboek waaraan Marga en José meewerkten maar Patty niet zag zitten, betreft.

Volledig scherm Chimène gaat zingen. © BRUNO PRESS

Volledig scherm Luv’ met Patty Brard, Marga Scheide en José Hoebee. © ANP Kippa