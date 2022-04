China laat dialoog over homoseksuele relatie Dumbledore uit film knippen

Het gaat om de teksten ‘I was in love with you’ en ‘the summer Gellert and I fell in love’, bevestigt de filmstudio tegenover The Hollywood Reporter. ,,We hopen onze films wereldwijd uit te brengen zoals ze door de makers zijn uitgebracht, maar in het verleden kregen we al te maken met kleine bewerkingen voor lokale markten. In het geval van Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore werd een ‘cut’ van zes seconden gevraagd.”