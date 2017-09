Chinese afhaal-handtas van zusjes Jenner zorgt voor rel

Jennifer Lawrence over liefde en ongevallen op set 'Mother!'

13 september Oscarwinnares Jennifer Lawrence, onder meer bekend van The Hunger Games, speelt in de psychologische horrorfilm Mother! 'de zwaarste rol' uit haar carrière. Niet alleen in mentaal opzicht. De actrice (27) liep tijdens een cruciale scène een zware ribblessure op en werd verliefd op regisseur Darren Aronofsky (48), met wie ze nu een relatie heeft. Het AD had een exclusief interview met beiden over deze schokkende en symbolische film die de meningen onder de critici sterk verdeelt. Filmredacteur Ab Zagt geeft de film vier sterren.