Chinese superster Kris Wu veroordeeld tot 13 jaar cel wegens verkrachting

Volgens de rechtbank in China heeft de artiest zich tussen november en december 2020 schuldig gemaakt aan de verkrachting van drie vrouwen. Zij zouden dronken zijn geweest en niets hebben geweten of zich niet hebben kunnen verzetten.

Vorig jaar werd Wu door een 19-jarige studente, Du Meizhu, beschuldigd van verkrachting toen zij 17 jaar oud was. De zanger zou haar naar zijn huis hebben gelokt onder het voorwendsel dat zij auditie mocht doen voor een muziekvideo. Na de beschuldiging ontstond een golf van kritiek op de zanger en grote luxemerken als Louis Vuitton en Porsche verbraken deals met hem. Het incident ontlokte ook een MeToo-beweging in China, waarbij meer slachtoffers zich online uitspraken,

De 32-jarige Wu Yifan, zoals hij echt heet, werd aanvankelijk beroemd als lid van de K-popgroep EXO. In 2014 verliet hij de groep, waarna een succesvolle solocarrière als zanger, acteur en model volgde. Hij speelde ook in Hollywoodfilms als XXX: Return of Xander Cage en Valerian and the City of a Thousand Planets.