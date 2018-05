Chinese zender mag Songfestival niet meer uitzenden na lhbt-censuur

Homoseksualiteit was in China strafbaar tot 1997 en werd pas in 2001 van de officiële overheidslijst van geestesziekten gehaald. Hunan TV staat bekend als progressief en heeft in het verleden programma’s met lhbt-content gemaakt, schrijft The Guardian. Het is onduidelijk of de zender zelf de beslissing heeft genomen om het optreden te censureren, of dat Hunan TV daartoe opdracht heeft gekregen van het ministerie dat radio, televisie en film in China reguleert.