Chloé Zhao wint als tweede vrouw ooit Oscar voor beste regie

Zhao is de tweede vrouw ooit die de regie-Oscar wint en de eerste Aziatische vrouw. De eerste vrouwelijke winnares die de Academy Award voor beste regie won was Kathryn Bigelow, die de felbegeerde prijs in 2010 in ontvangst nam voor The Hurt Locker.

Nomadland, die favoriet is met zes belangrijke nominaties, gaat over een vrouw die weduwe en werkloos is geworden en besluit met een busje door de Verenigde Staten te trekken. Onderweg bouwt ze een band op met andere ‘nomaden’. Naast hoofdrolspeelster Frances McDormand en acteur David Strathairn worden de meeste andere rollen gespeeld door mensen uit de echte reizigersgemeenschap.

De uitreiking vindt dit jaar in sobere vorm plaats. De prijzen worden vanwege corona toegekend in Union Station in Los Angeles, in plaats van het Dolby Theatre. De eerste belangrijke prijzen gingen naar Promising Young Woman (beste originele script), The Father (beste bewerkte script) en Ma Rainey’s Black Bottom (beste kostuums en make-up). Acteur Daniel Kaluuya won het beeldje voor beste mannelijke bijrol.