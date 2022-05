Chris Bergström vervangt Klaas komende week in ochtendshow 538

met video 1,3 miljoen kijkers horen Johan Derksen zeggen te stoppen met Vandaag Inside: ‘Ik ben er klaar mee’

Johan Derksen (73) zegt per direct te stoppen bij het SBS6-programma Vandaag Inside, na zijn omstreden uitspraken over seksueel grensoverschrijdend gedrag. ,,Ik kom langzamerhand tot de conclusie dat er geen ruimte meer is voor dit programma. De cancel- en woke cultuur is groot en is tegen ons.”

29 april