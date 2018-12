Chris Brown toch aangeklaagd voor illegaal houden kapucijnaapje

De Amerikaanse r&b-zanger Chris Brown heeft een rechtszaak aan zijn broek hangen, omdat hij eind vorig jaar een kapucijnaapje kocht voor zijn dochtertje. Op het illegaal houden van primaten staat in de meeste staten in de VS een celstraf van maximaal zes maanden. Volgens Amerikaanse media moet Brown op 6 februari voorkomen.

Chris Brown kocht het aapje, geïnspireerd door Michael Jackson die de chimpansee Bubbles in huis had. Bubbles liep rond in mooie kleding en de King of Pop nam hem regelmatig mee naar optredens. Brown wilde ook een aapje en maakte zijn aankoop zonder enige terughoudendheid in december vorig jaar bekend op Instagram. In een filmpje was aapje Fiji, inclusief luiertje, te zien in de armen van zijn dochtertje Royalty.

De zanger , die ook een aantal foto's van zijn aanwinst deelde, kreeg meteen een golf aan kritiek over zich heen. ‘Dit schattige dier is weggehaald bij haar moeder, die veel beter voor haar kan zorgen dan jullie. Houd hier alsjeblieft mee op’, klonk het, en ‘Idioot, dit is pure dierenmishandeling.’

De RSPCA, de Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals, reageerde ook: ‘Het is onmogelijk om dit dier dezelfde omgeving te bieden als hij in de natuur zou hebben. Het zijn wilde dieren, die niet als huisdier gehouden moeten worden. Daarbij functioneren ze het beste in een warm en tropisch klimaat’.

Na alle ophef kregen ook de autoriteiten lucht van het huisdiertje en stelden een huiszoekingsbevel op. Voordat het huis van Brown door de politie ondersteboven kon worden gekeerd, kwam de rapper het aapje al vrijwillig inleveren.

Kapucijnaapjes mogen in Nederland en veel andere landen niet worden gehouden als huisdier. In Amerika is het, ondanks een importverbod, wel toegestaan mits de eigenaar de juiste papieren kan overleggen. Die zou Brown niet hebben gehad.

De dieren blijven klein, zijn behoorlijk tam te maken, maar kunnen mensen wel verwonden met hun vlijmscherpe hoektanden. Ze worden in gevangenschap gemiddeld 44 jaar, in het wild vier jaar minder oud. De apen leven van nature in groepen. Zijn ze alleen, dan kunnen ze gefrustreerd raken en afwijkend en zelfs agressief gedrag gaan vertonen.

Browns dochtertje met het aapje © Instagram Chris Brown