Chris Hordijk werd ooit tweede in The Voice: ‘Het voelt alsof ik heb gefaald’

Elf jaar geleden belandde Hordijk in de finale van het tweede seizoen van The Voice of Holland. Het scheelde niet veel of hij was tot winnaar uitgeroepen, maar Iris Kroes wist het programma met twee procent verschil te winnen. Na zijn deelname bracht Hordijk nog drie singles en een EP uit. ,,Maar die staan nog te rijpen in dozen op zolder als een goede wijn”, vertelde hij gisteravond aan presentator Martijn Krabbé in Better Than Ever.



Van een succesvolle muzikale carrière is het volgens Hordijk, die zichzelf het label mislukte talentenjacht-zanger heeft opgeplakt, nooit echt gekomen. ,,Het heeft voor mij nooit als een prestatie gevoeld”, bekende hij. Zijn perfectionisme speelt daar een grote rol in, legde hij uit. Zo weigerde Hordijk bijvoorbeeld nummers als Viva Hollandia te zingen, met als gevolg dat hij uit bandjes werd gezet. De zanger koos uiteindelijk toch eieren voor zijn geld, maar echt plezier in het zingen van die liedjes had hij nooit.