Christina Aguilera maakt twintig jaar na ‘Beautiful’ nieuwe versie van videoclip

Met de video vraagt de Amerikaanse zangeres aandacht voor mentale gezondheid. In de nieuwe versie van Beautiful zijn jongeren te zien die worstelen met hun zelfbeeld. Ze overwegen plastische chirurgie, als gevolg van alle filters en perfecte lichamen die ze dagelijks zien op sociale media. Het maakt hun onzeker. De clip roept dan ook op om sterker in je schoenen te staan en hulp te zoeken.

De videoclip uit 2002 zorgde volgens Aguilera ook voor ‘bewustzijn en een gevoel van medeleven’. Beautiful heeft altijd al gedraaid om een laag zelfbeeld en onzekerheid. ,,Vandaag heeft het nog steeds een belangrijke boodschap om onze waarden te behouden, buiten de invloeden van buitenaf. En om een gevoel van balans te vinden en onszelf te aanvaarden”, vertelt ze daarover. “We are beautiful, no matter what they say. En daar zal ik altijd achterstaan”, besluit de zangeres.