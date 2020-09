Chuck Norris klaagt erectiepillenbedrijf aan voor gebruik van zijn foto’s

Carole Baskin kijkt uit naar deelname Dancing With The Stars

10 september Het nieuwe seizoen van de Amerikaanse versie van het programma Dancing With The Stars gooit nu al hoge ogen. Kijkers verheugen zich met name op de deelname van Tiger King-ster Carole Baskin, die in maart in één klap wereldberoemd door de populaire Netflix-serie. De ‘tijgerkoningin’ maakt, volgens E! News, haar dans-debuut op het wereldberoemde nummer Eye Of The Tiger.